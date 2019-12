Sono stati definite le date della semifinale di Coppa Italia di Serie C, che vede impegnata la Juventus Under 23 contro la Feralpisalò, mentre il Catania affronta la Ternana. Bianconeri in campo all'andata in trasferta il prossimo 29 gennaio, mentre al ritorno ad Alessandria il successivo 12 febbraio. Le altre due squadre si affronteranno, invece, il 29 gennaio e il 13 febbraio per guadagnare la finale.