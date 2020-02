Se la Juventus di Sarri non convince ancora del tutto, l'Under 23 di Fabio Pecchia fa ancora più fatica: l'ultima vittoria risale al 19 gennaio, nelle ultime cinque partite ha totalizzato tre pareggi e due sconfitte. Oggi serve la svolta nella semifinale di Coppa Italia contro la Feralpisalò, che nel girone B è sesto a 43 punti e viene da quattro vittorie di fila considerando anche la Coppa. La situazione non è semplicissima perché c'è uno 0-2 dell'andata da ribaltare, ma la Juve ci proverà con l'obiettivo di conquistarsi un posto in finale.



Segui la partita LIVE sul nostro sito



59' - Appena subentrato a Del Sole, Zanimacchia pesca il jolly su punizione con un destro che finisce appena sotto l'incrocio dove Liverani no può fare niente. Pareggiato il risultato dell'andata.



50' - Brivido per la Juve a inizio ripresa: destro potetente di Maiorino che finisce di poco alto.



46' - Ripartiti.



45' - Finisce il primo tempo con i bianconeri in vantaggio grazie alla rete di Marchi. Ora serve un altro gol per pareggiare lo 0-2 dell'andata.



33' - Pericolo per la Juve: destro a giro di Maiorino, Nocchi respinge sul suo palo.



27' - Del Sole scatenato: salta due avversari e prova il sinistro respinta da Rinaldi.



14' - Del Sole vola sulla destra, il pallone finisce a Marchi che dal limite la mette all'angolino.



1' - Partiti!



Le formazioni ufficiali:

Juve Under 23 (4-2-3-1): Nocchi; Di Pardo, Dragusin, Delli Carri, Frabotta; Peeters, Toure; Del Sole, Marchi, Portanova; Brunori. A disp.: Loria, Dadone, Muratore, Mulè, Marques, Zanimacchia, Rafia, Beruatto, Vrioni, Fagioli. All.: Pecchia.

Feralpisalò (4-3-2-1): Liverani; Zambelli, Legati, Rinaldi, Mordini; Altobelli, Pesce, Baldassin; Scarsella, Maiorino; Miracoli. A disp.: De Lucia, Eguelfi, Tirelli, Magnino, Caracciolo, Ceccarelli, Bertoli, Hergheligiu, Guidetti. All.: Sottili.​