La finale di Coppa Italia Serie C tra Ternana e Juve Under 23 va giocata. A dirlo è il tecnico della Ternana Fabio Gallo: "Dico di giocare i playoff a metà luglio - le sue parole a Il Corriere dell'Umbria -, in versione completa o ridotta. Noi ci saremo in entrambi i casi in quanto siamo finalisti della Coppa Italia. A proposito, la gara contro la Juventus Under 23 va giocata, o andata e ritorno o gara secca. Questo per assegnare un trofeo importante e per consentire alla vincente di approdare come terza agli spareggi promozione".