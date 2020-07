Anche se con un po' di ritardo, Rafa Benitez, ha voluto complimentarsi con il suo ex collaboratore Fabio Pecchia per la conquista della Coppa Italia di Serie C con la Juve U23. Ecco il contenuto del suo post su Instagram: "Congratulazioni al mio amico Fabio Pecchia per aver vinto la Coppa Italia di Serie C con la Juventus! Siamo orgogliosi di aver lavorato insieme e molto felici per i tuoi successi. Un abbraccio, Fabio!".