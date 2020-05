Il calcio italiano ripartirà con la Juvetus. I bianconeri scenderanno in campo il 13 giugno per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan dopo l'1-1 dell'andata. Ed è proprio in quei pochi giorni che ci si giocherà il tutto per tutto: 13 e 14 giugno le semifinale (l'altra è Napoli-Inter), il 17 la finale. Dopo appena tre o quattro giorni dalla gara precedente. Secondo La Gazzetta dello Sport la Juventus non ha preso benissimo l'idea di dover finire una competizione così importante in pochi giorni.