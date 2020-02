La Juventus vuole voltare subito pagina dopo l'ultima sconfitta in campionato contro il Verona, a partire dalla semifinale di Coppa Italia giovedì contro il Milan. Maurizio Sarri sta pensando di far riposare alcuni titolari e in difesa secondo Tuttosport potrebbe dare spazio alll'ex di turno Mattia De Sciglio. Sfruttando la duttilità del terzino che può giocare sia a destra che sulla fascia opposta, l'allenatore non ha ancora deciso chi far riposare tra Cuadrado e Alex Sandro. C'è anche un'ipotesi Danilo dal primo minuto, il brasiliano è tornato parzialmente in gruppo ieri e verrà valutato tra oggi e domani.