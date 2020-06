29









Sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1 l’arbitro di Napoli-Juve, finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 17 giugno alle ore 21 a Roma, allo stadio Olimpico. Gli assistenti saranno Paganessi e Alassio, quarto uomo Calvarese, mentre al Var saranno presenti Irrati e Schenone.



PRECEDENTI - Doveri ha arbitrato la Juve 14 volte in gare ufficiali, con 11 successi dei bianconeri, due pareggi e una sconfitta. 26 le reti realizzate e 9 subite dalla Juve in queste partite. In Coppa Italia 2 vittorie su 2 gare, con 6 gol segnati e 0 subiti.



NAPOLI – JUVENTUS Mercoledì 17/06 h. 21.00

DOVERI

PAGANESSI – ALASSIO

IV: CALVARESE

VAR: IRRATI

AVAR: SCHENONE