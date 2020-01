Come riportato da Calciomercato.com, Ronaldo potrebbe non essere tra gli undici titolari nella partita di Coppa Italia con l'Udinese. Sarri ha chiarito che le condizioni del portoghese non sono in dubbio e avrà ancora a disposizione la rifinitura di questa mattina per chiarire ogni dubbio:"Ronaldo la sensazione è che stia bene, risolti i problemi fisici che aveva mi sembra in un momento straordinario, i numeri parlano per lui a livello realizzativo ma anche quelli che sta esperimento in partita, a Roma ha fatto 1100 metri superiori ai 22 all'ora, un numero di altissimo livello. E' in grande salute fisica. Possiamo lasciare anche lui la scelta, se sente di aver recuperato è giusto che giochi, domani mattina voglio parlare con lui, quello di oggi per chi ha giocato tutta la partita 40 ore fa è stato più un allenamento di recupero che non di preparazione alla partita".