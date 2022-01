Sempre martedì 18 gennaio, ma in serata, si gioca anche all’Allianz Stadium dove andrà in scena l’ottavo tra Juventus e Sampdoria. Bianconeri con un doppio netto vantaggio stando alle quote di Betclic. Il passaggio del turno è pagato a 1.17, contro il 4.05 a favore dei blucerchiati che, nel turno precedente, hanno eliminato l’altra squadra di Torino. Juve favorita anche per la vittoria al 90’, quotata a 1.4 (1.38 per Sisal) contro il 6.95 dell’impresa dei liguri. Il risultato più probabile è il 2-0 fissato a 8, lo 0-1 doriano a 16 e l’1-1 a 10. In campionato, sullo stesso campo, a settembre finì 3-2: il bis è pagato a 30.