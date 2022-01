È in programma per il prossimo 9 febbraio la partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia, che vedrà la Juve sfidare il Sassuolo di Gianluca Scamacca - grande obiettivo per l'attacco - e compagni. Ancora da definire l'orario della gara, che comunque si giocherà all'Allianz Stadium. Avversari di serata, appunto, i neroverdi di Alessio Dionisi: la squadra emiliana, infatti, ha battuto agli ottavi il Cagliari, grazie alla prima rete in Italia di Harroui. L'appuntamento, ora, è dopo la sosta per le Nazionali.