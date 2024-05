La vittoria dellafa sorridere tutti alla, anche per un discorso puramente economico. Dal percorso nella competizione, in cui sono state superate nell'ordine Salernitana, Frosinone e Lazio, il club bianconero ha infatti incassato circatotali, una cifra che si potrà aggiungere al budget che la società fisserà sul mercato in vista della prossima stagione, come raccontano i colleghi di Calciomercato.com. Il premio di ieri è valso da solo 2,6 milioni, mentre per il cammino fatto dagli ottavi fino all'ultimo step la Juve ha guadagnato circa 5 milioni; da aggiungere al bottino, poi, gli 1,6 milioni legati alla qualificazione alla Supercoppa italiana.