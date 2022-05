Domani sera Juventus ed Inter si affronteranno nella finalissima di Roma, valida per l'assegnazione della Coppa Italia Frecciarossa. I bianconeri vorranno ottenere la rivincita di quanto accaduto in Supercoppa e per farlo dovranno affidarsi anche alla classe e alla fantasia dell'uomo più atteso nella Capitale. Il riferimento va ovviamente a Palo Dybala che, sembra prossimo a vestire la maglia dell'Inter a partire dalla stagione che verrà. L'argentino potrebbe aggiungersi così alla vasta lista di doppi ex che hanno militato in entrambe le squadre. Dai remoti Tardelli e Causio, passando per Baggio e Vieri, fino ai più recenti Conte e Vidal, tantissimi sono stati i volti che hanno rappresentato entrambi i club.



Tutti i nomi nella Gallery di seguito.