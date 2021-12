Minimo sforzo, massimo risultato: la Juventus Primavera vince di misura in casa contro la Lazio, 1 a 0 grazie al gol di Cerri il risultato finale. I bianconeri lasciano per larghi tratti il possesso ai biancocelesti, chiudendo però bene e non concedendo spazi. A fare la differenza sono gli strapi in ripartenza, che spaccano in due la difesa avversaria.: 1-0: (Cerri 15'): Scaglia; Savona (Dellavalle 71'), Citi, Nzouango, Turicchia; Maressa, Omic, Bonetti (Doratiotto 56'), Rouhi (Iling 83'); Chibozo (Mbangula 71'), Cerri (Galante 56').​. Ratti, Vinarcik , Turco, Solberg, Ledonne, Sekularac, Strijdonck.. Bonatti: Furlanetto; Migliorati, Adeagbo, Ruggeri, Marinacci (Pollini 87'); Troise, Bertini, De Santis (Shehu 70'); Adjaoudi (Crespi 70'); Castigliani (Tare 87'), Romero.. Di Fusco, Kane, Santovito, Campagna, Schuan, Riosa.​. Calori: Bertini (L), Adeagbo (L): signor ​Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore​FISCHIO FINALE90' - TRAVERSA JUVE, Citi di testa trova la smanacciata di Furlanetto e la traversa85' - OCCASIONE JUVE, punizione di retta di Omic che Furlanetto toglie dall'angolino79' - PALO di Mbangula che va vicino a chiudere il match75' - Ci prova Luka Romero dalla distanza, il suo tiro incrociato va fuori di poco64' - Azione travolgente di Rouhi, palla che arriva a Turicchia che, di potenza, spara di poco alto63' - Azione di sfondamento di Chibozo che si fa anticipare da Furlanetto sul più bello e non riesce a calciare50' - Tiro potente dentro l'area di Turicchia, salva Furlanetto48' - Sponda di testa di Maressa, Chibozo calcia in area ma il pallone esce di poco a lato46' - Inizia il secondo tempoINTERVALLO45' - OCCASIONE JUVE, punizione calciata forte e rasoterra da Cerri, bravo Furlanetto a distendersi sul suo palo e respingere40' - Possesso palla della Lazio, si chiude bene la Juve che non concede spazi27' - TRAVERSA JUVE, azione personale di Chibozo che entra in area e colpisce la traversa, sulla respinta né Cerri né Omic riescono a insaccare17' - OCCASIONE LAZIO, Scaglia sbaglia con il pallone tra i piedi, Luka Romero glielo strappa e colpisce il palo15' - GOL JUVE, missile di Chibozo, Furlanetto respinge e Cerri ribadisce in rete!14' - Pericolosa la Lazio con Adjaoudi, grande parata di Scaglia11' - Equilibrio tra le due squadra che provano a cercare il varco giusto per passare in vantaggio1' - Inizia la partita