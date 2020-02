Bentancur a Vinovo per assistere alla semifinale di Coppa Italia Primavera tra Juve-Fiorentina



Ancora pochi minuti e si parte., Zauli dovrà rinunciare a Ranocchia out per circa tre settimane a causa di una lesione muscolare. E' la terza sfida nell'ultimo mese tra la Juve e i viola: finora il parziale è di un pareggio - nella gara d'andata - e una vittoria dei bianconeri in campionato. Dall'altra parte del tabellone la Roma proverà a ribaltare lo 0-2 dell'andata contro il Verona.57' OCCASIONE JUVE! Tongya calcia da dentro l'area dopo una bella azione dei bianconeri, Brancolini para.53' Conclusione di Leone dal limite, palla a lato di poco.52' Guizzo di Marques in area chiuso al momento del tiro da Pierozzi.49' Koffi entra ancora in area di rigore, calcia verso la porta. Bravo Israel a respingere.45' Inizia il secondo tempoE' arrivato Rodrigo Bentancur che segue il secondo tempo dalla tribuna46' TERMINA IL PRIMO TEMPO, 1-1 tra Juve e Fiorentina Primavera con questo risultato al 90' si va ai supplementari.45' Un minuto di recupero.43' La Juve in questo momento gioca controvento per questo cerca spesso il lancio lungo con Fagioli visto che la palla si ferma spesso proprio a causa del vento.40' Vento fortissimo a Vinovo, i giocatori sono spesso in difficoltà nel calcolare la traiettoria della palla sulle azioni aeree.36' OCCASIONE JUVE! Lancio buono per Marques che al limite dell'area viene fermato da Brancolini, costretto ad uscire fino al limite dell'area per fermare l'azione di piede.34' Punizione da 35 metri di Fiorini, palla alta.26' Ponsi ci prova dalla distanza: Israel blocca a terra.24' Primo giallo della partita: è per Ahamada che ferma la ripartenza di Koffi. Proteste Juve per un presunto fallo precedente del viola su Leone.22' Calcia Portanova, Brancolini para senza problemi.22' Sul ribaltamento di fronte la Juve guadagna una punizione da ottima posizione.21' Altro grande intervento difensivo in area bianconera, stavolta è Gozzi a salvare tutto, allontanando la sfera dal limite dell'area piccola.21' OCCASIONE FIORENTINA! Clamoroso salvataggio di Anzolin che anticipa Duncan, pronto a colpire a porta vuota.17' Punizione da buona posizione per la Juve per tocco di mano di Beloko. La conclusione di Fagioli termina alta.10' Koffi arriva sul fondo e crossa: palla respinta, angolo per la Fiorentina8' Fase di studio, partita giocata molto a centrocampo per il momento nessuna palla gol consistente né da una parte né dall'altra.1' Si parte: Israel; Wesley, Dragusin, Gozzi, Anzolin; Fagioli, Leone, Ahamada; Tongya, Portanova; Marques. A disp. Garofani, Dadone, Riccio, Vlasenko, Ntenda, Sekulov, De Winter, Moreno, Barrenechea, Sene, Da Graca. All. Zauli.Brancolini; Pierozzi E., Dutu, Dalle Mura, Ponsi; Lovisa, Fiorini, Beloko; Duncan, Spalluto, Koffi. A disp. Chiorra, Simonti, Chiti, Bianco, Fruk, Haniljak, Pierozzi N., Agostinelli, Milani, Mignani. All. Bigica.