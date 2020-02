La Juventus Primavera è arrivata a un passo dal sogno. Il cammino dei baby bianconeri in Coppa Italia si interrompe in semifinale dopo il 2-2 contro la Fiorentina, che conquista il pass per la finale - dove affronterà il Verona - per i gol fatti in trasferta dopo l'1-1 dell'andata.



Juventus (4-3-2-1): Israel; Wesley, Dragusin, Gozzi, Anzolin (81' Moreno); Fagioli (81' Barrenechea), Leone (72' Sekulov), Ahamada; Tongya (72' Da Graca), Portanova; Marques (63' Sene). A disp. Garofani, Dadone, Riccio, Vlasenko, Ntenda, De Winter, Moreno, Barrenechea. All. Zauli.



Fiorentina (4-3-3): Brancolini; Pierozzi E., Dutu, Dalle Mura, Ponsi (64' Simonti); Lovisa (75' Fruk), Fiorini (75' Haniljak), Beloko; Duncan (64' Simonti), Spalluto, Koffi (86' Chiti). A disp. Chiorra, Bianco, Agostinelli, Milani, Mignani. All. Bigica.



Marcatori: 28' Lovisa(F), 29' Portanova (J), 68' Beloko (F), 95' Dragusin (J).



Ammoniti: Ahamada (J), Fiorini (F), Ponsi (F), E. Pierozzi (F), Lovisa (F).