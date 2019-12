di Lorenzo Bettoni, inviato a Vinovo

Il pareggio per 0 a 0 contro la Roma in campionato è il biglietto da visita che la Juventus si porta in dota per la partita di Coppa Italia contro il Bologna. La squadra di Zauli dovrà fare a meno di Gozzi, squalificato tre giornate per la testata rifilata contro i giallorossi, ed opta per il tridente Tongya, De Graca e Sene per scardinare la difesa degli emiliani. In porta Israel, mentre la difesa a quattro avrà Bandeira e Anzolin sulle fasce.



LIVE



93' FINISCE QUI! JUVE AI QUARTI DI COPPA ITALIA PRIMAVERA



90' Tre minuti di recupero



89' GOL JUVE LA CHIUDE DA GRACA! ASSIST DI BANDEIRA PER IL NUMERO 9 CHE APPOGGIA IN RETE UN GOL FACILE FACILE



88' Khailoti ha una buona palla gol: il difensore sbuca sul secondo palo sugli sviluppi di una punizione lontana dalla porta ma centrale ma non tocca di testa a pochi passi dalla porta.



87' Giallo per De Winter che trattiene ripetutamente un avversario.



84' Cambio Bologna, fuori Di Dio, dentro Pagliuca, figlio dell'ex portiere Gianluca.



83' Palla gol per la Juve: Moreno la mette dentro dalla sinistra, Da Graca non trova la porta e si scontra con il portiere. Gioco fermo ma entrambi si rialzano quasi subito.



77' PARATONA DI ISRAEL che esce a corpo morto sulla conclusione di Uhunamure e gli nega il pari.



76' Corbo ci prova su calcio di punizione dal limite: Israel devia in angolo.



74' Fuori e Leone e Sene, dentro De Winter e Moreno.



72' Uhunamure ha la palla giusta per pareggiare ma la sua conclusione esce a lato. Bel gioco di gambe in area ma il tiro non è preciso.



68' Giallo per Mazza che aveva provato ad atterrare Sekulov su una ripartenza. Giusta la decisione del direttore di gara.



64' Primo cambio per la Juve fuori Ranocchia dentro Sekulov



64' Ripartenza Juve che guadagna a sua volta un angolo.



63' Punizione di Mazza da posizione defilata: palla che termina in angolo dopo la deviazione.



61' Esce Grieco entra Uhunamure, terzo cambio per il Bologna.



55' Azione fotocopia rispetto a quella di pochi minuti fa: la palla sfila davanti alla linea di porta senza che nessuno riesca a buttarla dentro!



52' PALLA GOL JUVE Molla smanaccia centralmente un cross dalla sinistra effettuato da Da Graca: Leone a centro area calcia ma il tiro viene respinto da un difensore rossoblù.



51' OCCASIONE BOLOGNA ancora con Di Dio che prova una conclusione fotocopia rispetto a quella del gol. Stavolta la mira è di poco sballata: la palla scheggia l'incrocio dei pali ed esce a lato.



INIZIA LA RIPRESA



Doppio cambio Bologna: fuori Ruffo e Stanzani, dentro Agyemang e Rocchi



INTERVALLO



44' Fallo di Ruffo a centrocampo: giallo. E' il primo della partita.



43' Girata di Sene su cross di Sene, gran parata di Molla che si distende sulla sua sinistra



40' GOL BOLOGNA, GRANDE RETE DI DI DIO CHE DAL VERTICE SINISTRO DELL'AREA INSACCA A GIRO ALL'INCROCIO DEI PALI OPPOSTO



32' RADDOPPIO JUVE CON TONGYA! TOCCO FACILE FACILE DAVANTI AL PORTIERE MA FA TUTTO AHAMADA CHE PARTE DALLA SUA META' CAMPO, ARRIVA AL LIMITE E SCARICA COI TEMPI GIUSTI AL NUMERO 10! CHE GIOCATA!



24' Israel in uscita ferma Stanzani che si stava involando a rete.



23' Sene ci prova dal limite dell'area dopo una bella ripartenza: il portiere del Bologna para facilmente.



12' Altra palla gol per la Juventus: ancora con Da Graca. Colpo di testa esce a lato.



5' GOL JUVE! Da Graca porta in vantaggio i bianconeri: bella azione sulla destra di Ranocchia che mette la palla tesa al centro e il numero 9 da due passi insacca a porta vuota



1 inizia il matcmatch, batte il Bologna





FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-3-3): Israel; Bandeira, Dragusin, Vlasenko, Anzolin; Ahamada, Leone (74' De Winter), Ranocchia (64' Sekulov); Tongya, Da Graca, Sene (74' Moreno). A disp. Garofani, Raina, Turicchia, Riccio, De Winter, Abou, Stoppa, Gerbi, Francofonte. All. Zauli.



Bologna (3-5-2): Molla; Lunghi, Corbo, Khailoti; Baldursson, Ruffo (46' Agyemang), Luci, Mazza, Grieco (61' Uhunamure), Di Dio (84' Pagliuca); Stanzani (46' Rocchi), Juwara. A disp. Ruggiu, Saputo, Boriani, Pagliuca, Cossalter, Carrettucci, Sigurpalsson. All. Troise. ​



Arbitro: Maggio di Lodi