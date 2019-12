Torna in campo la Juventus Primavera di Zauli, questa volta per la Coppa Italia. Forti di dieci risultati utili consecutivi in tutte le competizioni i giovani bianconeri sfidano a Vinovo il Bologna, squadra che tornerà a giocare a Vinovo anche nel fine settimana (sabato), questa volta in campionato. La sfida di Coppa Italia è fissata per mercoledì 18 dicembre alle ore 16. Ilbianconero.com seguirà in diretta la partita con pagelle, interviste ed approfondimenti post gara. La partita sarà trasmessa in diretta anche su Sportitalia.