In attesa di scoprire QUI il LIVE),. I gialloblù hanno perso 3-1 contro la Roma ma hanno conquistato il pass per la finale grazie ai gol segnati in trasferta dopo il 2-0 dell'andata. Decisiva oggi la rete di Felippe Martello, che ha portato in vantaggio il Verona poi recuperato da Riccardi che ha segnato sulla respinta dopo aver sbagliato un calcio di rigore. Nella ripresa i gol di D'Orazio e Calafiori regalano una vittoria amara alla Roma, rimasta in dieci per l'espulsione di Galeazzi all'88'.