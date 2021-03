Scende in campo questo meriggio la Juventus Primavera per i quarti di finale della Coppa Italia di categoria contro i pari età della Fiorentina. I giovani bianconeri hanno battuto la squadra di Aquilani in campionato con il risultato di 3 a 0 ma i Viola tengono particolarmente alla competizione che li ha visti trionfare nelle ultime due stagioni. Alla Juve, invece, la Coppa Italia Primavera manca dalla stagione 2012-2013. Al contrario della gara di campionato, Bonatti dovrà fare a meno di bomber Da Graca, fermo ai box per un infortunio rimediato nell'ultimo match contro la Spal.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Fiorentina (3-5-2): Brancolini; Giordani, Chiti, Frison; Milani, Bianco, Fiorini, Gentile, Amatucci; Toci, Spalluto.​ A disp. Luci, Gabrieli, Ghilardi, Saggioro, Neri, Corradini, Tirelli, Sene, Munteanu, Falconi, Favasuli, Biagetti​. All. Quinto

Juventus (4-4-2): Garofani; Leo, Riccio, Nzouango, Ntenda; Soule, Omic, Miretti, Turicchia; Sekulov, Bonetti.​ A disp. Senko, Fiumanò, Barrenechea, Verduci, Mulazzi, Maressa, Cerri, Iling-Junior, Turco, Cotter, Hasa, Sekularac.​ All. Bonatti



Arbitro: Sig. ​Francesco Luciani della sezione di Roma 1



