di Marco Amato

La Juventus Primavera perde 3 a 1 contro la Fiorentina ed esce dalla Coppa Italia. Prestazione sottotono e, soprattutto, un secondo tempo non all'altezza della caratura di avversario e contesto. Pesano le disattenzioni difensive sulle due reti di Spalluto. Bene Sekulov che ha portato sulle spalle il peso dell'attacco bianconero.



GAROFANI 6 – In generale pochi interventi ma nel secondo tempo vola su una conclusione potente di Monteanu. Sul raddoppio perde il tempo per l'uscita



LEO 6.5 – Copertura e spinta sulla destra, il suo apporto in fase offensiva non manca



RICCIO 5.5 – Perde la marcatura di Spalluto in occasione del pari



NZOUANGO 5.5 – Preso in mezzo in occasione del pari di Spalluto, male nel posizionamento in occasione del 2 a 1



NTENDA 5.5 – Si fa imbucare in occasione dell'1 a 1, non nella sua giornata migliore (Dal 73' CERRI 5.5 - Non riesce a dare il suo apporto in fase offensiva)



SOULE 5.5 – Alcuni spunti che dimostrano il valore del calciatore e una copertura difensiva che indica grande spirito di sacrificio. Può, però, fare molto di più. Ingenuo sul finale nell'intervento che porta al rigore



OMIC 5.5 – Oggi è poco preciso nelle due fasi e piuttosto irruento



MIRETTI 6.5 – Partita di grande quantità, non si contano i palloni strappati dai piedi degli avversari e gli intercetti a centrocampo (Dal 62' HASA 6.5 - Mette energia e brio a centrocampo, diverse buone giocate ad alimentare la fase offensiva)



TURICCHIA 6 – Fuori dal gioco, non riesce ad entrare pienamente in partita nella prima frazione. Sale di livello nella ripresa, un buon cross in mezzo e un palo che grida vendetta



SEKULOV 7 – Una costante spina nel fianco della difesa viola: è il più pericoloso dei bianconeri, nel primo tempo fa tremare il palo con una conclusione dalla distanza potente e precisa. Nel secondo non fallisce l'obiettivo e sblocca il risultato (Dall'87' FIUMANO' s.v. - Messo per aumentare i centimetri in avanti, non arrivano palle pericolose)



BONETTI 6 – Tanta corsa e sacrificio, un po’ meno brillante con palla tra i piedi (Dal 73' TURCO 6 - un buon esordio in Primavera, peccato per il risultato)



All. BONATTI 5.5 - La squadra crolla verticalmente nel secondo tempo ed è troppo leggera dietro e mal posizionata in occasione dei due gol di Spalluto che ribaltano il risultato