Coppa Italia Primavera, Cagliari-Juventus 2-0, le PAGELLE: Ngana e Vacca non sono in giornata, bianconeri poco incisivi

La Juventus Primavera si ferma a un passo dalla. I bianconeri escono sconfitti dal Cagliari, che dopo un primo tempo senza troppe emozioni trova la prima rete con Vinciguerra in apertura di ripresa. I rossoblù raddoppiano al 61' con un episodio chiave: sul cross avversario,e l'arbitro fischia per il rigore e decide per il rosso diretto al numero 3.Proprio il numero 19 del Cagliari trasforma il rigore del 2-0, e da quel momento cambia senza dubbio la partita. Magnanelli inserisce Pugno e infine anche Lopez e Biliboc, ma non riesce a rendersi davvero pericolosa. I bianconeri si fermano dunque in semifinale e lasciano la competizione dopo un bel percorso, che li ha visti vincere con. La squadra di Magnanelli tornerà a Vinovo domenica, quando affronterà ilin campionato.

Cagliari-Juventus Primavera, le pagelle

Sui goal poteva fare poco, salva comunque la Juve con due buoni interventi.Parte molto bene nel primo tempo, sganciandosi in avanti e sfiorando un gran goal. Poi Vinciguerra lo supera con troppa facilità e segna l'1-0. Peccato.La sua non è una brutta gara, perché fino all'episodio del rigore il Cagliari non sfonda particolarmente (sul goal non poteva fare molto). Poi l'espulsione, forse un po' generosa, cambia tutto.Come per il compagno, non soffre particolari incursioni dei rossoblù, e si sgancia anche avanti per aiutare. Dal 57'Entra prima del secondo goal, e difende bene i pochi tentativi davvero concreti del Cagliari.Tanta spinta soprattutto nel primo tempo, dialoga spesso insieme a Merola e si sovrappone. Dal 61'Come per Montero, dal secondo goal il Cagliari non attacca con 'intensità, e dunque anche il numero 31 rimane attento sulle offensive.Il centrocampista fatica più spesso rispetto alle ultime partite, soprattutto perché il Cagliari crea densità in mezzo al campo. Non la sua miglior partita.Non la sua giornata: la manovra è più lenta del solito, e sbaglia almeno due passaggi che danno vita alle ripartenze del Cagliari. Dal 61'Non ha occasioni per rendersi pericoloso, prova a coprire e servire sponde ma è troppo isolato.Il numero 45 ci prova più dei compagni, con un tiro pericoloso nel primo tempo e alcuni guizzi nel secondo. Purtroppo non è abbastanza. Dall'82'Non brilla particolarmente (come il resto della squadra), ma smista sempre palloni giusti e aiuta a fare da filtro tra le due fasi.Non entra come al suo solito dalla sinistra, non riesce a trovare mai il varco giusto e tocca pochi palloni.Anche il numero 10 non è in giornata, non riesce quasi mai ad accendersi come al suo solito e non è pericoloso. Dall'82'Una Juventus Primavera che non ha mai davvero punto il Cagliari, i bianconeri sono apparsi stanchi già nel primo tempo. L'espulsione di Martinez forse è severa, ma condiziona in modo inevitabile la gara: la Juve non è riuscita a reagire.