Coppa Italia Primavera, Cagliari-Juventus LIVE 0-0: Savio pericoloso dalla distanza

Impegno importante per la Juventus Primavera, che scende in campo contro ilper la semifinale di Coppa Italia. I bianconeri sono reduci da una bella vittoria esterna con la Fiorentina , che ha visto segnare. A distanza di pochi giorni, un altro impregno fondamentale per i ragazzi di Magnanelli.La Juve si gioca infatti l'accesso alla finale della Coppa Italia Primavera, infatti la gara è a eliminazione diretta. La vincente della semifinale affronterà ilnella finalissima, infatti i rossoneri hanno eliminato il Lecce vincendo 1-0 in trasferta.

Cagliari-Juventus Primavera, la cronaca in diretta

24' - Pericolosissima la Juventus con il tentativo da fuori di Savio, Iliev vola e devia in calcio d'angolo

21' - Il Cagliari prova ad attaccare sulla sinistra, ma ci pensa Savio a ribattere in rimessa laterale

10' - Bolzan si gira in area, ma la sua conclusione termina larga

9' - Entrambe le squadre sono partite molto aggressive, lottando soprattutto a centrocampo

1' - Subito pericoloso il Cagliari con Vinciguerra dalla distanza, Zelezny respinge in corner

1' - FISCHIO D'INIZIO! Comincia la semifinale di Coppa Italia Primavera tra Cagliari e Juventus



Cagliari-Juventus Primavera, le formazioni ufficiali

Iliev

Arba

Cogoni

Franke

Pintus

Balde

Marcolini

Liteta

Grandu

Vinciguerra

Bolzan

Zelezny

Savio

Martinez

Verde

Pagnucco

Boufandar

Ngana

Amaradio

Ripani

Merola

Vacca

A disposizione: Auseklis, Collu, Malfitano, Achour, Sulev, Ardau, Tronci, Costa, Langella, Marini, Trepy. Allenatore:A disposizione: Radu, Ventre, Pugno, Srdoc, Montero, Biliboc, Sosna, Keutgen, Rizzo, Djahl, Lopez. Allenatore: