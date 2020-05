3









Juve-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma a Torino, può slittare di un giorno. Il calcio d'inizio, secondo Il Corriere dello Sport, può essere spostato di 24 ore: da venerdì 12 a sabato 13. L'orientamento della Lega è quello di dare un po' di fiato al club nerazzurro dopo le pressioni di Beppe Marotta che avrebbe anche minacciato di mandare in campo la squadra Primavera. Il nuovo programma sarebbe quindi il seguente: Napoli-Inter il 12 giugno, Juve-Milan il 13.



CALENDARIO INTASATO - L'Inter ha in programma semifinale ed eventuale finale di Coppa Italia oltre al recupero della sfida contro la Sampdoria, il 20 giugno. Domani, in ogni caso, ci sarà la decisione ufficiale da parte della Lega Calcio che stabilità date e calendari della secondo parte di stagione.