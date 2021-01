Galvanizzata dalla vittoria della Supercoppa, la Juventus Women torna in campo oggi contro il Pomigliano per andare a caccia della qualificazione al turno successivo della Coppa Italia. Dopo la vittoria contro la Pink Bari, la squadra di Rita Guarino si trova in testa al girone E e con una vittoria potrebbe consolidare la prima posizione e indirizzare il discorso qualificazione. Dopo lo sforzo in Supercoppa, è probabile che oggi venga dato ampio spazio a chi ha raccolto meno minutaggio e alle giovani aggregate dalla Primavera.



TABELLINO



Pomigliano-Juventus Women: 0-0



Marcatrici:



Pomigliano (4-3-1-2): Balbi; Apicella, Schioppo, Kiamou, Lombardi; Russo, Ferrandi, Tudisco; Moraca; Dodds, Manno. A disp. Del Pizzo, Pinna, La Manna, Domi, Iannotta, Miroballo, Cox, Massa, Parnoffi. All. Esposito

Juve Women (4-3-3): Tasselli; Lundorf, Caiazzo, Sembrant, Giordano; Cernoia, Rosucci, Zamanian; Maria Alves, Staskova, Berti . A disp. Bacic, Gama, Boattin, Giai, Galli, Ippolito, Bonansea, Girelli, Hurtig​. All. Guarino



Arbitro: Sig. Allegretta di Molfetta



La diretta testuale su ilbianconero.com: 11' - OCCASIONE JUVE, Maria Alves colpisce di testa e fa tremare la traversa



10' - OCCASIONE POMIGLIANO, Lundorf e Tasselli non si capiscono e rischiano di combinare un guaio: Manno raggiunge il pallone e spara addosso a Tasselli



6' - Prima conclusione del Pomigliano con Dodds che colpisce in area: il tiro finisce a lato



4' - Tiro cross insidioso di Cernoia che finisce tra le braccia di Baldi



1' - Azione insistita di Lundorf che entra in area, palla lunga e facile preda di Blabi



0' - Il sig. Allegretta fischia l'inizio del match