5







di Marco Amato

La Juve Women centra la qualificazione in Coppa Italia dopo aver battuto il Pomigliano per 5 a 1. Ottima la prova delle giovani schierate in campo da Guarino. Le bianconere non risentono del turnover e offrono una prestazione concentrata e determinata.



TASSELLI 6.5 - Impegnata in diverse occasioni, protegge bene la porta bianconera



LUNDORF 6.5 - Consuma la fascia a forza di andirivieni, in costante proiezione offensiva



CAIAZZO 6.5 - Gioca con maturità e sicurezza: al netto di qualche sbavatura, è sulla strada giusta



SEMBRANT 6.5 - Prende per mano le compagne di reparto meno esperte e guida la difesa (Dal 45' GAMA 6.5 - La solita certezza al centro della difesa: infonde calma a tutto il reparto)



GIORDANO 6.5 - Dalla sua parte c'è una cliente ostica come Odds, soffre le sue accelerate ma è brava a non farsi schiacciare e dare una mano in fase offensiva. Nel secondo tempo prende le misure e diventa un muro



CERNOIA 7.5 - Si vede dal fischio d'inizio che sta bene e ha voglia di fare: è propositiva e cerca sempre il pallone, trova un gol meraviglioso per sbloccare il match (Dal 45' IPPOLITO 7.5 - Entra con determinazione e segna un bellissimo gol che mette in mostra tutte le sue qualità) ROSUCCI 7 - Si rende pericolosa con diverse conclusioni dalla distanza, mette ordine a centrocampo



ZAMANIAN 7 - Con la difesa chiusa, anche lei ci prova con i tiri dalla distanza, specialità della casa. Ricevuta palla, prova a verticalizzare immediatamente e alzare il ritmo della manovra offensiva (Dal 68' GIAI 6.5 - Puntuale nel farsi vedere in avanti, non ha paura di giocare il pallone e di cercare le imbucate per le compagne)



MARIA ALVES 6.5 - Sua la prima occasione per la Juve, poi appare un po' spenta e imprecisa. Nel secondo tempo è fredda a segnare la rete del 4 a 0



STASKOVA 8 - Con la difesa chiusa è brava a fare da sponda e offrire un punto di riferimento avanzato alle compagne. Raddoppia il punteggio con un gol da prima punta vera e chiude il tabellino con una doppietta



BERTI 6.5 - Senza timore, salta le avversarie e crea occasioni pericolose



All. GUARINO 7 - La squadra ha cancellato i festeggiamenti per la Supercoppa e scende in campo concentrata. Dà spazio alle giovani e viene ripagata con una buona prestazione