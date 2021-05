Cambia il format della Coppa Italia ed evidente cambia anche il pensiero comune sul 'calcio del popolo'. Questo, il commento più o meno diffuso dei tifosi sui social che hanno così commentato le novità del secondo torneo nazionale.



COSA CAMBIA - Come confermato dal Consiglio di Lega, ora la Coppa Italia avrà solo 40 squadre: 20 di A e di B. Si partirà il 15 agosto e in campo ci saranno subito 12 club di A (le squadre che non raggiungeranno la top8). L'obiettivo? Creare subito sfide appetibili per le televisioni.



I commenti sono stati copiosi e quasi tutti legati alle grandi polemiche per la Superlega. Scorrete un po' nella gallery qui in basso...