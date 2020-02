Si scalda la sfida tra Milan e Juventus in programma giovedì sera a San Siro. Sfida che può riscattare le due sconfitte dell'ultimo turno. La Juventus caduta a Verona e il Milan sconfitto nel derby contro l'Inter. Occasione di riscatto e possibilità di assicurarsi un posto in finale di Coppa Italia.



Intanto, il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli ha recuperato il difensore Mateo Musacchio che potrebbe riprendersi un posto da titolare contro i bianconeri. Una buona notizia per i rossoneri che hanno diversi giocatori diffidati e quindi a rischio squalifica.