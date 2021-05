E prima del calcio d'inizio, quello vero, la Juve ha battuto l'Atalanta e ha conquistato la eTimVision Cup. Angelo "cocchi20" La Piscopia ha vinto ai rigori contro Gianluca "bestia93_x" Castellano. I due si erano già conosciuti in occasione del campionato virtuale, e stavolta a mettere in bacheca la Coppa Italia è stata la Juventus. Una prima volta, poi, per l'edizione e ovviamente per i bianconeri. Che vincono il primo match per 3-2, perdono il secondo per 2-1 e infine pareggiano per 3-3. Ci vogliono i rigori: e a spuntarla è la Juve!