Sono 30.000 i biglietti a disposizione dei tifosi della Juve per la finale di Coppa Italia contro l'Inter, in programma l'11 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Lo riporta Il Corriere dello Sport, che spiega come l'impianto della capitale potrà ospitare 68.000 persone per il match. Altrettanti tagliandi saranno riservati ai sostenitori nerazzurri, mentre i restanti 8.000 saranno gestiti direttamente dalla Lega. Il listino dei prezzi è ancora da ufficializzare.