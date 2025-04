Coppa Italia, pareggio tra Milan e Inter: si deciderà tutto al ritorno

AFP via Getty Images

Si deciderà tutto al ritorno. È terminato 1-1 il derby di questa sera travalido per la semifinale di andata di, competizione da cui la Juventus è stata eliminata a sorpresa ai quarti, ai calci di rigore, da un Empoli molto rimaneggiato, che ieri ha rimediato una sconfitta per 3 a 0 in casa contro il Bologna di Vincenzo Italiano. A mettere la firma sul match odierno sono stati prima(al 47') e poi, che ha riportato i nerazzurri sul pareggio al 67' con uno splendido tiro da fuori, fortissimo e imprendibile per Mike Maignan.

Quando si decideranno le finaliste di Coppa Italia

La finalista di Coppa Italia tra le due milanesi, dunque, si definirà il prossimo 23 aprile, quando i nerazzurri si saranno già lasciati alle spalle anche la doppia sfida contro il Bayern Monaco valida per i quarti di Champions League. Con tutta probabilità la vincente affronterà poi nella finalissima il, che come detto ha già ipotecato l'ultimo atto della competizione battendo nettamente l'di Roberto D'Aversa, squadra che comunque dovrà incontrare nuovamente il 24 aprile, per la gara di ritorno. Per la Juventus un grande rimpianto su questo fronte, considerando che la Coppa Italia rappresentava uno degli obiettivi dichiarati a inizio stagione, che invece è stato fallito decisamente prima del tempo.