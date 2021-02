Si sta per concludere il primo atto delle semifinali della Coppa Italia e, se Napoli e Atalanta si sfideranno questa sera al Diego Armando Maradona, a far divertire ci hanno pensato Inter e Juventus protagoniste di un mirabolante 1-2 finale. Dopo la rimonta bianconera firmata Cristiano Ronaldo, i betting analyst di Snai ritoccano le quote sulla vincente e, grazie alla doppietta del portoghese, balza avanti a tutti la squadra di Pirlo, ora favoritissima a 1,85 per la conquista della Coppa Italia. Subito dietro l’Atalanta a 4,00, mentre ora l’Inter di Conte ha la strada in salita ed è proposta vincente a 7,50. Più probabile, riferisce Agipronews, un trionfo del Napoli che è offerto a 4,75. Per quanto riguarda il passaggio del turno, la Dea sembra avere un piede in finale, a 1,75 contro il 2,00 degli azzurri mentre tra Juventus e Inter non ci sono dubbi. L’1-2 a San Siro infatti potrebbe aver chiuso il discorso qualificazione, che vale 1,22 per i bianconeri e 4,25 per i nerazzurri.