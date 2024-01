Con la qualificazione ottenuta giovedì sera della scorsa settimana grazie al 6-1 rifilato alla Salernitana, i tifosi della Juventus hanno pochi giorni di tempo per acquistare i biglietti per il quarto di finale di Coppa italia che vedrà, dopodomani, i bianconeri di Allegri sfidare il Frosinone di Di Francesco battuto nel Lazio il 23 dicembre grazie all’incornata di Vlahovic a dieci minuti dal 90’. Al momento sono quasi 30 mila i tifosi che si sono già assicurati il tagliando per la sfida con i ciociari che vedrà il calcio d’inizio alle ore 21. Se la Juventus dovesse passare il turno affronterebbe la vincente del derby laziale tra la Roma di Mou e la Lazio di Sarri che si sfideranno domani. Questo quanto riportato da Tuttosport.