di Lorenzo Bettoni

Un'altra coppa che scivola dalle mani della Juve. All'Olimpico vince il Napoli ai rigori. Partita giocata su ritmi molto blandi, sulla falsa riga delle due semifinali giocate da entrambe le squadre. Eppure la serata era partita bene per la Juve che aveva avuto subito un'occasione con Cristiano Ronaldo il cui destro dal limite dell'area viene però parato da Alex Meret. Gli azzurri crescono col passare dei minuti, vanno vicini alla rete poco dopo con il palo colpito da Lorenzo Insigne su calcio di punizione. Buffon era volato sulla conclusione del capitano azzurro ma la palla è stata risputata fuori dal montante. Gigi, qualche minuto dopo, è bravo anche a dire no alla conclusione ravvicinata di Demme. Nella ripresa la Juve ci prova, tiene il pallino del gioco ma calcia poco in porta e non riesce a riempire l'area di rigore e allora è il Napoli ad avere le migliori occasioni. Prima con Milik entrato dalla panchina e poi, a un minuto dalla fine, Buffon dice ancora di no prima a Maksimovic e poi ad Elmas. Si vai ai rigori e la Juve sbaglia con Dybala e Danilo mentre il Napoli è perfetto.



