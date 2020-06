3









Oramai ci siamo, questa sera si assegna il primo trofeo della stagione, la Coppa Italia. Napoli contro Juve, fischio d’inizio alle ore 21, allo Stadio Olimpico di Roma. Dopo aver eliminato in semifinale rispettivamente Inter e Milan, Gattuso e Sarri si contenderanno quella che sarebbe la prima coppa, in Italia, per entrambi. Non ci sarà premiazione: i vincitori prenderanno da soli la coppa, per poi alzarla al cielo.



DOVE VEDERLA IN TV - Napoli-Juve, finale della Coppa Italia 2020, sarà visibile in chiaro in diretta su Rai 1 e di conseguenza sulla piattaforma RaiPlay. Prima del fischio d’inizio ci sarà un ampio pre partita su RaiSport HD (canale 57 del digitale terrestre e 227 di Sky).



DUBBI - Gattuso deve rinunciare ad Ospina, eroe della semifinale, squalificato, oltre che a Lobotka, infortunato. Manolas, rientrato da poco, partirà dalla panchina. Per il resto ballottaggio in attacco tra Callejon e Politano e in difesa tra Mario Rui e Hysaj. Fabian Ruiz è pronto e ci sarà, al fianco di Demme e Zielinski. Sarri riflette sullo schieramento: potrebbe essere un 4-4-2 mascherato da 4-3-3, dipenderà dal ruolo di Cuadrado. Pjanic in ballottaggio: il suo impiego è ancora incerto.



Scopri nella gallery le probabili formazioni di Juve e Napoli!