Pochi minuti al fischio d'inizio della finale di Coppa Italia. Napoli-Juve, ci siamo quasi. Scelte definitve per i due allenatori, ecco le formazioni ufficiali:



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All.: Gattuso.



JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentantur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Ronaldo, Dybala. All.: Sarri.