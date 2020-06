Si gioca per raggiungere la Juve in finale: Napoli-Inter vale un posto nella sfida del 17 giugno a Roma, per giocarsi la Coppa Italia. La squadra di Gattuso contro l'Inter di Conte, terza forza del campionato, circondata dai rumors di mercato, soprattutto per quanto riguarda il futuro di Lautaro Martinez, che oggi scenderà in campo al fianco di Romelu Lukaku.



La Juventus, che ieri ha pareggiato 0-0 con il Milan, qualificandosi così per la finale, è in attesa. Da una parte il Napoli, che ha vinto due Coppe Italia nell'arco di nove anni, ma si troverà di fronte una squadra che, al San Paolo a gennaio, l'ha messo ko per 3-1. Nerazzurri che potranno contare su Christian Eriksen, pronto a scendere in campo nel ruolo di trequartista alle spalle di Lukaku e Lautaro, quello a lui più congeniale. Nel Napoli out Fabian Ruiz, c’è Elmas a centrocampo. Mertens regolarmente in attacco.