Ieri sera è stata ufficialmente rinviata la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juve e Milan, in programma inizialmente questa sera a Torino. Ora a rischio è anche l'altra semifinale di Coppa, quella tra Napoli e Inter, che dovrebbe disputarsi domani sera al San Paolo. La sfida potrebbe infatti essere rinviata o giocata a porte chiuse. Deciderà anche in questo caso il Prefetto, ma si dovrà tenere conto del parere del Comitato Scientifico del Governo, che ha suggerito di fermare lo sport a porte aperte per trenta giorni.