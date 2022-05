La stagione in corso si appresta ormai a chiudere i battenti e dalle parti della Continassa l'ultimo ed unico obiettivo messo nel mirino è la Coppa Italia da giocarsi mercoledi all'Olimpico contro l'Inter. Sono ancora tanti i dubbi di formazione per mister Allegri che, deve ancora capire su chi potrà fare affidamento, soprattutto a centrocampo considerando l'emergenza infortuni che Madama si porta avanti ormai da tutta la stagione. Proviamo però a fare il punto della situazione e cercare di capire chi potremmo vedere in campo dal primo minuto.



LOCA C'E' - Nella giornata di ieri i bianconeri hanno potuto riabbracciare Manuel Locatelli che, si è unito al gruppo dopo circa un mese di stop e che, con ogni probabilità prenderà parte alla finalissima di Roma. Così come sarà probabile il suo ingresso a gara in corso, considerando lo scarso minutaggio che ha attualmente nelle gambe e una condizione fisica non integralmente recuperata. Dunque, salvo clamorosi imprevisti, l'ex Sassuolo si siederà in panchina per il match contro i nerazzurri.



DANILO E MIRETTI - Arrivano conferme anche per un altro infortunato della squadra e che finalmente può aggregarsi al resto dei compagni. Stiamo parlando del brasiliano Danilo, al quale Allegri ha concesso due giorni di riposo in modo tale da farlo rifiatare adeguatamente. L'ex Real quasi certamente partirà titolare e su questo fronte bisogna monitorare anche la situazione legata a Luca Pellegrini, alle prese con una distorsione alla caviglia e che potrebbe compromettere la sua presenza. Diversa invece la situazione legata al baby Miretti, con Allegri che sta pensando seriamente di schierarlo negli 11 titolari anche nella super sfida contro la rivale eterna.



GLI ALTRI - Da qui in poi saranno solo ballottaggi, come quello che c'è tra Bonucci e Chiellini, con uno dei due che guiderà la difesa al fianco di de Ligt. Zero dubbi su chi si piazzerà tra i pali invece, con Mattia Perin che verrà riconfermato come in tutte le gare della competizione. Salendo di posizione, chi dovrebbe essere certo della sua titolarità è Adrien Rabiot che, dovrebbe agire alle spalle di Dusan Vlahovic e di Paulo Dybala.