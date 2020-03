Continuano le polemiche e i botta e risposta con il Coronavirus al centro dei pensieri, del calcio italiano ma non solo. Intanto il Milan sta preparando la sfida di domani sera contro la Juventus per la semifinale di ritorno della Coppa Italia. L'allenatore Stefano Pioli dovrà fare a meno di tre giocatori fondamentali in questo momento per la squadra rossonera: si tratta di Zlatan Ibrahimovic, Samu Castillejo e Theo Hernandez, tutti e tre squalificati per al gara di domani. Giocatori importanti per la squadra rossonera e assenze che rischiano di pesare non poco.