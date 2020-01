Milan e Torino si sfidano stasera nei quarti di finale di Coppa Italia, chi vince affronterà la Juventus in semifinale dopo che i bianconeri hanno eliminato la Roma una settimana fa grazie alla vittoria per 3-1. I rossoneri arrivano dalla vittoria di Brescia grazie alla rete di Rebic, uno dei giocatori più in forma della squadra di Pioli (tre gol nelle ultime due partite), la squadra di Mazzarri deve rialzarsi dopo il pesante 0-7 contro l'Atalanta nell'ultima giornata di campionato.



Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Torino:



Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Rebic, Piatek.

Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti​.