Pubblico delle grandissime occasioni quello che ci sarà domani per la semifinale di andata di Coppa Italia tra Milan e Juventus. Si va verso il sold out, oltre 70 mila spettatori. Ancora disponibili gli ultimi biglietti. I tifosi bianconeri occuperanno il Terzo Anello Verde. Il sito ufficiale del club rossonero spiega l’organizzazione per l’ingresso al Meazza: “I cancelli apriranno alle 18.45. Visto il grande afflusso di tifosi, si consiglia di arrivare allo stadio con largo anticipo, almeno un'ora e mezza prima del calcio d'inizio, per evitare le code agli ingressi. All'ingresso sarà necessario esibire un documento d'identità valido”.