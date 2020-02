Your browser does not support iframes.









di Andrea Menon, inviato a San Siro

Zero a zero. Sì è chiusa così la prima frazione, arida di gol ma non di emozioni in un San Siro che con il suo calore prova a battere il freddo di Milano. Le oltre 70 mila persone - sold out con record per una semifinale di Coppa Italia - scaldano la gara già dal pre partita con boati per Ibrahimovic e fischi per Higuain, Bonucci, Sarri e Ronaldo. L'atmosfera c'è, il gioco un po' meno. Bene il Milan all'inizio con una partenza forte e diversi tiri nello specchio, l'occasione più ghiotta al 21esimo, con Buffon che respinge su Calabria. Poi esce la Juve. Un po' di spinta, baricentro più alto e una sola chance, griffata Cuadrado. Nel mezzo tre gialli e una gara viva.



Top e Flop del primo tempo sono nella nostra gallery dedicata.​