Un balzo d'altri tempi al 21'. Bene in avvio e per una terza volta nel primo tempo. Poi ancora al 46' su Rebic. Nulla può sul gol ma è il più positivo dei suoi.Si perde Rebic, basta e avanza per un'insufficienza. Inserito per limitare l'unica fascia di spinta rossonera fa il suo, ma l'errore lo condanna. (69' HIGUAIN 5.5 - Non incide, ma ha poco tempo)Costruzione che manca tra spazi ridotti e movimenti mancanti. Fa il suo.Si salva contenendo Ibra, lui e Bonucci però sono troppo isolati. E soffrono.Mai in partita. Arranca affaticato, nonostante Calabria e Castillejo non siano una fonte primaria di pericoli.Doveva e poteva essere la sua sera, quella giusta per emergere come mezz'ala, lontano dalla piazzola di trequartista che l'ha ingabbiato nella prima parte di stagione. Appuntamento fallito. Pochi guizzi, troppi errori. E anche lui esce seccato... (Dà vivacità.)Poco gioco e poca copertura. Il centrocampo che guida è lontano dalle punte e troppo aperto per coprire bene la difesa. Intensità senza i tempi giusti.Una settantina di minuti di quantità e pressing. Sbaglia due palloni in avvio poi gestisce con tranquillità, senza perà dare qualcosa in più. (Entra con il passo giusto)Ci prova nel suo vecchio ruolo. Fa senza incidere fino in fondo, ma è sua l'unico vero tiro del primo tempo.L'unico a provarci. Gioca senza ruolo, partendo centravanti e svariando. Tocca palloni un po' ovunque, ma non trova le soluzioni giuste per innescarsi. Solo.Non è nel vivo del gioco. Prova ad accendersi da solo, senza mai trovare il guizzo giusto. Poi arriva la rovesciata e il rigore. Segnato.Altra partita poco convincente, ma questa volta scampa la sconfitta. La Juve evita per la terza caduta consecutiva in trasferta e riparte dal pari in vista del ritorno contro un Milan che non avrà Ibra e Theo. Ma così è dura. Il gioco manca e quando c'è è poco produttivo, pericoli offensivi cercasi.G. Donnarumma 6.5; Calabria 5, Kjaer 6, Romagnoli 6.5, Hernandez 5.5; Castillejo 6 (80' Saelemaekers), Kessié 5, Bennacer 6.5, Rebic 7 (73' Laxalt sv); Calhanoglu 6 (86' Paquetà sv); Ibrahimovic 6.5. All. Pioli 6.5.