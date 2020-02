Alla fine è 1-1. La Juve pareggia una partita condotta senza creare molti pericoli con un guizzo nel finale e un rigore trasformato da Ronaldo, che aumenta le possibilità in vista del ritorno. I bianconeri non convincono, ma non perdono. Meglio il Milan che passa in vantaggio con Rebic, resta in 10 uomini per l'espulsione di Theo Hernandez e non soffre molto. Probabilmente avrebbe meritato qualcosa in più.



IL TABELLINO



Milan-Juve: 1-1



Marcatori: 61' Rebic, 90' Ronaldo



MILAN (4-4-1-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo (80' Saelemaekers), Kessié, Bennacer, Rebic (73' Laxalt); Calhanoglu (86' Paquetà); Ibrahimovic. All. Pioli



JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; De Sciglio (69' Higuain), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey (63' Bentancur), Pjanic, Matuidi (73' Rabiot); Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Sarri



ARBITRO: Valeri di Roma



AMMONITI: 29’ Ibrahimovic (M), 31’ Ramsey (M), 42' e 72' Theo Hernandez (M), 57' Kessie (M), 69' Castillejo (M)



ESPULSI: 72' Theo Hernandez (M)





Nella gallery le pagelle di Milan-Juve