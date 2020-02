Giovedì sera, sempre a San Siro, Milan e Juventus si sfideranno per la quinta volta nella loro storia in una semifinale di Coppa Italia. I precedenti sorridono ai bianconeri che, solo nel 1967, non riuscirono ad approdare alla finale per mano dei rossoneri. Milan che, allargando il discorso a tutti i turni della competizione nazionale, non elimina la Juventus da ben 35 anni e, anche in questa occasione, non beneficia del pronostico. I quotisti di Stanleybet.it, infatti, vedono gli uomini di Sarri favoriti con una quota di 2,10 rispetto al 3,50 dei padroni di casa rossoneri, con la «X» data a 3,35. Bianconeri favoritissimi anche per il passaggio del turno, a 1,27 contro 3,40. Un successo di misura, 0-1, di Bonucci e compagni è dato a 7,00 mentre il medesimo risultato per i rossoneri prevede una quota di 9,75. Milan-Juventus però è anche il confronto fra le personalità più strabordanti del campionato italiano, Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Oltre ad essere leader nati e bomber di razza, entrambi sono dei grandi esperti sui calci piazzati. Proprio per questa loro peculiarità, gli analisti di Stanleybet danno un gol di CR7 direttamente su punizione a 2,47 mentre quello di Ibra è quotato a 3,30.