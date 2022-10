Inizia oggi il cammino indella. Prima avversaria della squadra di mister Massimonella competizione parallela al campionato di Serie C ildi Luciano Foschi, che i bianconeri incontreranno in campionato anche il prossimo 19 ottobre. Teatro della sfida, con fischio d'inizio alle 18.00, lo Stadio Rigamonti-Ceppi nella città lariana, pronto ad accogliere, tra gli altri, anche l'ex del recente passato Simone Iocolano. Arbitra il signor Mauriziodella sezione di Enna. Solo chi vince va avanti, a sfidare la FeralpiSalò a inizio novembre.88' - Espulso Pinzauti, blucelesti in 1085' - GOL JUVE! La chiude Iling con un diagonale perfetto da fuori area81' - Giallo per Lakti, falloso su un avversario a centrocampo74' - Muharemovic stende un avversario in fase di ripartenza, giallo73' - Ci prova Compagnon su assist di Iocolano, palla fuori70' - Gol del Lecco. Lasciato solo al limite dell'area, Sangalli accorcia le distanze64' - Occasione per il Lecco, Buso spara alto da ottima posizione52' - GOL JUVE! Palo di Barbieri, la palla si ferma sulla linea di porta, Da Graca non può sbagliare48' - Bel tentativo di Scapuzzi da fuori area, palla alta di poco46' - Si riparte!45' + 1 - Fine primo tempo, squadre negli spogliatoi41' - Veementi proteste del Lecco, che chiede un rigore dopo un intervento in uscita di Garofani su Buso39' - Tentativo dalla distanza di Maldini, palla alta30' - Giallo per Sersanti, per proteste dopo un contrasto22 - JUVE IN VANTAGGIO! Flipper in area di rigore, Nzouango tocca di testa, la palla sbatte sul palo e poi colpisce Sangalli, che fa autogol10' - Traversa di Da Graca! Grande occasione per i bianconeri, che poi ci provano anche con Sersanti. Partita emozionante allo Stadio Rigamonti-Ceppi, con continui cambi di fronte8' - Occasione clamorosa per il Lecco. Scapuzzi si libera e va al tiro dal centro dell'area, palla deviata in corner7' - Buona azione del Lecco, con Rossi che serve Girelli sulla profondità. Garofani attento sul tiro1' - Al via il match!Stucchi; Maldini (dall'81' Pinzauti), Pecorini, Stanga; Rossi, Girelli (dal 59' Lakti), Galli (dal 59' Ilari), Sangalli, Scapuzzi (dall'86' Giudici); Mangni, Buso (dall'81' Enrici). All. Foschi. A disposizione: Melgrati, Burigana, Celjak, Enrici, Giudici, Eusepi, Maldonado, PinzautiGarofani; Barbieri, Nzouango, Muharemovic, Turicchia; Sersanti, Palumbo (dal 76' Zuelli), Iocolano (dal 76' Barreneche); Sekulov (dal 63' Compagnon), Da Graca (dal 63' Cerri), Illing-Junior (dall'87' Lipari). All. Brambilla. A disposizione: Raina, Stramaccioni, Zuelli, Compagnon, Cudrig, Mulazzi, Verduci, Bonetti, Rafia, Lipari, Cerri, Besaggio, Barrenechea, Pecorino, Citi