La Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato una serie di statistiche che caratterizzano gli incroci in Coppa Italia tra i bianconeri e il Milan.



GLI INCROCI - Milan e Juventus si sono affrontate 25 volte in Coppa Italia: sette successi rossoneri, 11 vittorie bianconere e sette pareggi.



FATTORE SAN SIRO - Bilancio in equilibrio nelle nove sfide tra Milan e Juventus in casa dei rossoneri in Coppa Italia: tre vittorie per parte e tre pareggi.



35 ANNI DI VITTORIE - Il Milan non vince una partita di Coppa Italia contro la Juventus dal 1985: da allora quattro pareggi e otto successi bianconeri.