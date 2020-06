Tutto confermato come anticipato da ilbianconero.com qualche giorno fa. La Juventus di Sarri contro il Milan si presenterà con un 4-3-3: Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. Da segnale un Douglas Costa in forma strepitosa, mentre a centrocampo Khedira e Bentancur hanno superato i rivali di reparto Ramsey e Pjanic, in difesa Chiellini procede con il programma di lavoro personalizzato. Stesso discorso per Higuain, alle prese con un fastidio muscolare.



MILAN – Pioli ha ancora da scogliere qualche dubbio, sia di formazione che di modulo. Sicuri di un posto Calhanoglu e Rebic, Rafael Leao i dubbi. Attacco composto da un trequartista e due punte oppure viceversa. Le prossime ore saranno decisive per risolvere questi rebus, intanto Sky Sport propone questo 11 anti Juve: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Paquetà, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Bonavenura; Rebic.