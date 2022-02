Tra poco piu di mezz'ora scenderanno in campo Atalanta e Fiorentina in quelli che saranno i quarti di finale della Coppa Italia. In palio ci sarà il pass per accedere alle semifinali, dove ad attendere una delle due squadre ci sarà la vincente dell'altro confronto della serata, quello tra Sassuolo e Juventus. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre, annunciate qualche minuto fa.



ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Demiral, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Malinovskyi, Boga; All. Gasperini.



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Igor, Quarta, Biraghi; Maleh, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Saponara; All. Italiano.