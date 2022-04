Stabilito il calendario della Serie A 2022-23 , inevitabilmente condizionato dalla pausa per il Mondiale in Qatar, sono state scalettate anche le gare della prossima edizione della. Gli ottavi - scrive il Corriere dello Sport - saranno divisi in due tranche (10-12 e 17-19 gennaio), per garantire a Mediaset le prime serate nel contratto. I quarti, anche questi in gara secca, sono invece concentrati in tre giorni: 31 gennaio, 1 e 2 febbraio. Le semifinali sono in calendario ad aprile: il 4 e il 5 quelle d'andata, il 25 e il 26 quelle di ritorno, mentre la finale si svolgerà mercoledì 24 maggio.